Arbeitsgericht: Hannover 96 muss Ex-Kaderplaner Möckel Aufstiegsprämie zahlen

Dirk Dufner: Dufner wechselte am 23. April vom SC Freiburg nach Hannover und blieb bis zu seiner Entlassung am 31. August 2015 im Amt

Ilja Kaenzig: Der Schweizer kam am 1. Juli 2004 von Bayer 04 Leverkusen an die Leine und blieb bis zum 15. November 2006.

Ricardo Moar: Ricardo Moar trat am 1. Juli 2002 den Manager-Posten bei Hannover 96 an und blieb bis zum 1. Juli 2004. Nach seiner Zeit in Hannover kehrte Moar wieder in seine Heimat nach Spanien zurück.

Wolfgang Levin: Wolfgang Levin war insgesamt 820 Tage Manager der Hannoveraner. Seine Amtszeit begann am 1. April 2000 und endete am 30. Juni 2002.

Aufstiegsprämie und Entschädigung für den Dienstwagen

Richterin Gudrun Stoewer machte am Mittwoch klar: „Es finden wohl die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung.“ So habe es in einem ähnlichen Fall das Landesarbeitsgericht Hamm entschieden. In dem Fall muss der Verein zahlen.

Das Urteil des Gerichts: Möckel bekommt 53. 273,11 Euro. Das rechnet sich so: die Aufstiegsprämie plus 3273 Euro Entschädigung für den Dienstwagen.

Kind will nun „entscheiden, ob wir in die nächste Instanz gehen“. Vermutlich wird es so kommen. Der 96-Chef: „In den Verträgen steht, dass ihnen die Prämie nicht zusteht. Offenbar sind die Klauseln nicht rechtswirksam.“