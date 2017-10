ARD-Experte: Fans wünschen sich Schweinsteiger als Scholl-Nachfolger

Bastian Schweinsteiger hat bei seinem wahrscheinlich letzten Klub seiner Karriere unterschrieben: Er geht in die Major League Soccer zu Chicago Fire. Der SPORTBUZZER blickt auf die erfolgreiche Karriere einer ganz großen Persönlichkeit des deutschen Fußballs zurück. © Imago/Montage

13. November 2002 Profi-Debüt von Bastian Schweinsteiger. In der Champions League wird das künftige Gesicht des FC Bayern gegen den RC Lens für Mehmet Scholl eingewechselt. Der 18-Jährige kommt in der 76. Minute – passend: auch Philipp Lahm debütierte in diesem Spiel für den deutschen Rekordmeister. © Imago

Bei einem Shooting im Jahr 2003 mit fetziger Mähne und jugendlichem Grinsen. © Imago

In der Saison 2002/03 spielt „Schweini“ neun Mal von Beginn an und wird fünf Mal eingewechselt. Der FC Bayern holt das Double. © Imago

Der 6. Juni 2004 ist der Startschuss für eine erfolgreiche, fast heldenhafte Nationalmannschafts-Karriere von Bastian Schweinsteiger. Im Spiel gegen Ungarn debütiert der 19-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt von Rudi Völler berufen wurde. Völler nimmt ihn daraufhin mit zur Europameisterschaft, die eher erfolgslos verlief (nach der Gruppenphase war Schluss). Daraufhin übernimmt Cheftrainer Jürgen Klinsmann mit Co-Trainer Jogi Löw. © Imago

Im DFB-Dress trifft Schweinsteiger auf Lukas Podolski. Eine dicke Freundschaft beginnt. Die beiden Kumpels „Schweini und Poldi“, die optisch auch einer Boyband angehören könnten, sind für jeden Spaß zu haben. © Imago

Mit Philipp Lahm bildet Schweinsteiger ab 2005 das prägende Duo der Zukunft. Der Routinier Michael Ballack hat die beiden fest im Griff. Schweini wird auf lange Sicht in die großen Fußstapfen von Ballack treten. © Imago

Seine damalige Liebe Daniela Aumeier durfte auf dem Oktoberfest nicht fehlen. © Imago

Das Sommer-Märchen 2006 findet in Deutschland statt. Schweinsteiger macht sich unvergesslich! Der 22-Jährige gehört zur Stamm-Elf unter Klinsmann. In sieben WM-Partien spielt er sechs Mal von Anfang an. Im Spiel um Platz drei ballerte sich Schweini den Frust über das Ausscheiden gegen Italien von der Seele. Per Dreierpack sorgte er für den dritten WM-Platz im eigenen Land – auf dem linken Flügel. © Imago

Wortspiele mit seinem Namen sind häufig zu lesen. © Imago

In der Saison 2007/08 bastelte er weiter an seinem Standing beim deutschen Rekordmeister. Die Bayern waren in dieser Saison nicht aufzuhalten, was vor allem an dem magischen Quartett um Schweinsteiger, Miroslav Klose, Franck Ribéry und Luca Toni lag. © Imago

In diesem Jahr freut sich Schweinsteiger über eine neue Herzensdame: Model Sarah Brandner. © Imago

Bei der EM 2008 ist er im Viertelfinale gegen seinen Lieblingsgegner Portugal an allen drei Toren beteiligt. Nach dem Turnier trägt Schweini zum ersten Mal die Kapitänsbinde für Deutschland. © Imago

In der Karriere von Bastian Schweinsteiger hat Louis Van Gaal entscheidend eingegriffen. Im Jahr 2009 stellt der „Tulpen-General“ Schweini nicht mehr auf den Flügel, sondern auf die Sechs. Dort kommen die Qualitäten des Weltstars so richtig zur Entfaltung. © Imago

Zwar bejubelte der FC Bayern 2010 das Double, aber im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand war es dem deutschen Rekordmeister nicht vergönnt, das Triple perfekt zu machen. Gemeinsam mit Mark van Bommel hadert Schweinsteiger über die Niederlage. © Imago

Ein Künstler malte dieses Gemälde von Thomas Müller, Lukas Podolski und Schweinsteiger anlässlich der WM 2010 in Südafrika. © Imago

Der Verlust von Michael Ballack schmerzt zwar, doch Schweinsteiger kompensiert ihn bemerkenswert. Beim 4:0 gegen Argentinien im WM-Viertelfinale 2010 ist die Nummer Sieben der überragende Mann in der deutschen Schaltzentrale. © Imago

Im Halbfinale köpft Spanien-Legende Carles Puyol (1:0, 73. Minute) die deutschen Titelträume kaputt. Zweiter Rückschlag binnen kürzester Zeit. © Imago

Auch abseits des Platzes schraubt Schweinsteiger an Optik und Seriösität. Bei der WM in Südafrika widerspricht er seinem Teamkollegen Lahm, der auch nach der WM die Kapitänsbinde von Michael Ballack übernehmen will. © Imago

In den folgenden zwei Jahren hat sich „Mia san Titel“ ausgeträumt. Der FC Bayern bleibt titellos. Borussia Dortmund kauft dem Rekordmeister den Schneid ab. Der schwierigste Abschnitt in der Karriere von Bastian Schweinsteiger. Symbolisch: Sein verschossener Elfmeter im Champions-League-Finale 2012 gegen den FC Chelsea. © Imago

Im Finale des DFB-Pokals 2012 vernichtet der BVB die Bayern mit 5:2. © Imago

Umso stärker meldete sich der FC Bayern zurück. In der Saison 2012/13 spielt die Doppel-Sechs um Javi Martinez und Schweinsteiger eine herausragende Saison. Trainer Jupp Heynckes unterstreicht seinen Legendenstatus und holt das historische Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions-League. © Imago

Schweini weint: 2014 erfüllt er sich seinen großen Traum! DEUTSCHLAND IST WELTMEISTER. Alle Turniere, die Schweini als Stammkraft bestritt, mündeten mindestens in einer Halbfinal-Teilnahme. Doch in Brasilien scheiterte der DFB-Tross nicht kurz vor dem Ziel. © Imago

Wie bereits in allen anderen Spielen, widmet sich Schweinsteiger auch im Finale den Verlierern. Zuerst versucht er Weltfußballer Lionel Messi aufzubauen. © Imago

Mit 30 Jahren kann er auf eine Bilderbuch-Karriere zurückblicken. Er wurde Weltmeister, Champions-League-Sieger, acht Mal deutscher Meister und siebenmaliger Pokalsieger. 2013 bekam er den Titel zum Fußballer des Jahres in Deutschland verliehen. Nur ein EM-Titel fehlt dem „Kampfschweini“. © Imago

Nach 500. Spielen für den FC Bayern reizt Schweinsteiger eine neue Herausforderung. Er wechselt zum englischen Traditionsklub Machester United. Unter Trainer José Mourinho sah Schweini kein Stich. Ohne Murren erfüllt der heute 32-Jährige einfach seinen nächsten Traum: Ab in die USA zu den Chicago Fire. © Imago