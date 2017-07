ARD: Jessy Wellmer ist die neue Moderatorin der Sportschau

Sie ist erst die zweite Moderatorin in der Geschichte der "Sportschau".

Jessy Wellmer, bisher beim RBB, ist das neue Gesicht in der Bundesliga-Sportschau. Dies gab die ARD am Montag bekannt. Weiter an Bord bleiben die Fußball-Moderatoren Alexander Bommes, Gerhard Delling und Matthias Opdenhövel, deren Verträge durch die ARD verlängert wurden.