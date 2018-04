ARD plant bei der WM mit Hitzlsperger, Kuntz und Wolf - auch Lahm sagt zu

Thomas Hitzlsperger tritt bei der ARD die Nachfolge von Mehmet Scholl an. Als heiße Kandidaten galten zuletzt auch Stefan Effenberg und Simon Rolfes. Laut „Bild“ sollen Eurosport-Experte Matthias Sammer und Arsenal-Profi Per Mertesacker dem Sender eine Absage erteilt haben. So gibt jetzt Hitzlsperger an der Seite von Matthias Opdenhövel und Alexander Bommes aus einem Spezial-Studio in Baden-Baden seine WM-Analysen ab. Das Experten-Trio komplettieren U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und Ex-Stuttgart-Trainer Hannes Wolf.