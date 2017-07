ARD-Zoff! Mehmet Scholl: Wie geht's jetzt weiter? - seine TV-Aufreger

Seine lockere Art kommt an. Als bester Experte der Weltmeisterschaft 2014 wurde der 46-Jährige im Nachhinein mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Scholl stünde für "exzellente Sportberichterstattung" mit "Professionalität und Leidenschaft". Doch mit seinen flotten Sprüchen sorgt er auch immer mal wieder für einen Aufreger.

Denn der Ex-Nationalspieler eckt an - ist kein Kind von Traurigkeit. Mario Gomez bekam das zu spüren, auch DFB-Chefscout Urs Siegenthaler oder Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Seine fünf größten Aufreger hat der SPORT BUZZER für euch in der Galerie zusammengestellt:

Heftike Kritik erntete Scholl beim Confed-Cup in Russland: Dort äußerte er sich zu Cristiano Ronaldos Steueraffäre. 15 Millionen Euro Steuern soll der Portugiese hinterzogen haben - doch Scholl machte sich ganz andere Sorgen: „Vielleicht kommt Cristiano Ronaldo ja wirklich in den Knast. Dann mache ich mir Sorgen, dass er als 'Miss September' endet.“

Heftike Kritik erntete Scholl beim Confed-Cup in Russland: Dort äußerte er sich zu Cristiano Ronaldos Steueraffäre. 15 Millionen Euro Steuern soll der Portugiese hinterzogen haben - doch Scholl machte sich ganz andere Sorgen: „Vielleicht kommt Cristiano Ronaldo ja wirklich in den Knast. Dann mache ich mir Sorgen, dass er als 'Miss September' endet.“ © imago

Im März 2017 verärgerte Scholl den damaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel vor laufender Kamera. "Christan Pulisic ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bayern wahrscheinlich irgendwann an ihn rangehen", sagte er neben Tuchel stehend. Der reagierte genervt: "Der junge Kerl ist Jugendspieler, der könnte noch in der A-Jugend spielen. Deshalb bremse ich den Mehmet da."

Im März 2017 verärgerte Scholl den damaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel vor laufender Kamera. "Christan Pulisic ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bayern wahrscheinlich irgendwann an ihn rangehen", sagte er neben Tuchel stehend. Der reagierte genervt: "Der junge Kerl ist Jugendspieler, der könnte noch in der A-Jugend spielen. Deshalb bremse ich den Mehmet da." © imago

2016 redete Scholl sich in der Halbzeitpause eines EM-Testspiels in Rage. Diesmal das Ziel: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski: “Ein Spieler, der noch nicht wirklich viel gerissen hat für Bayern München, der verhandelt jetzt schon über einen Vertrag mit einem anderen Verein und hat noch drei Jahre Vertrag. Er hat zwar jetzt 30 Tore geschossen, aber er ist ja nicht die Identifikation der Bayern."

2016 redete Scholl sich in der Halbzeitpause eines EM-Testspiels in Rage. Diesmal das Ziel: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski: “Ein Spieler, der noch nicht wirklich viel gerissen hat für Bayern München, der verhandelt jetzt schon über einen Vertrag mit einem anderen Verein und hat noch drei Jahre Vertrag. Er hat zwar jetzt 30 Tore geschossen, aber er ist ja nicht die Identifikation der Bayern." © imago

Bei der EM 2012 ging Scholl DFB-Stürmer Mario Gomez hart an: „Ich hatte zwischendrin Angst, dass er sich wund gelegen hat, dass man ihn wenden muss.“ Erst Jahre später entschuldigte Scholl für den Spruch. Er habe Gomez damit „sehr geschadet.“

Bei der EM 2012 ging Scholl DFB-Stürmer Mario Gomez hart an: „Ich hatte zwischendrin Angst, dass er sich wund gelegen hat, dass man ihn wenden muss.“ Erst Jahre später entschuldigte Scholl für den Spruch. Er habe Gomez damit „sehr geschadet.“ © imago

Nun auch Zoff mit der ARD

Während des Confed Cups in Russland sorgte Scholl jetzt nicht nur für einen medialen Aufreger - sondern für einen waschechten Eklat.

Noch vor Übertragungsbeginn des Halbfinals Deutschland gegen Mexiko soll Scholl das ARD-Fernsehstudio in Baden-Baden verlassen haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Grund: ein Streit! So wollte die ARD in der Sendung lieber über die Dopinggerüchte rund um die russische Nationalmannschaft berichten, während Scholl gerne über die deutsche Elf gesprochen hätte.