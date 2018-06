Argentinien-Legende Maradona tönt: "Idioten" können mich nicht umbringen!

Die Spekulationen und Gerüchte nach seinem jüngsten besorgniserregenden Auftritt prallen an Diego Maradona ab. „Meine Schale ist zu hart, als dass mich ein paar Idioten umbringen könnten“, sagte der 57 Jahre alte Argentinier in einem Interview der spanischen Sportzeitung Marca, geführt an einem Tisch in einem Lokal in Russland. Manche wollten, dass es ihm nicht gut gehe. „Es tut mir leid für sie“, betonte Maradona, der im weißen T-Shirt dasaß und unaufgeregt plauderte: „Es geht mir ausgezeichnet.“