Ärger um Handball-Nationalspieler Tobias Reichmann - Christian Prokop: "Ist irrelevant"

Süffisante "Ich bin dann mal weg"-Kommentare und provokante Bilder auf Instagram. Das heikle Thema Tobias Reichmann, des ausgebooteten Rechtsaußen der MT Melsungen,, der sich in den Kurzurlaub nach Orlando/Florida verabschiedet hatte, sorgte - anders als erwartet - für Lacher in der Gute-Laune-Pressekonferenz vor dem Brasilien-Spiel am Samstag