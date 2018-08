Ärger um Scout: Rassismus-Skandal bei Manchester City

Was war passiert? In einem Meeting mit Trainerkollegen und zwei Spielerberatern bezeichnete er nach Informationen des Daily Mirror dunkelhäutige Spieler als "BBQs" - Big, Black and Quick, also groß, schwarz und schnell. Allerdings ist "BBQ" in der englischen Sprache gleichzeitig auch die Kurzform von 'barbecue', Grill. Nach Mirror-Angaben sollen Ramsdales Aussagen seine Kollegen derart erschüttert haben, dass sie an die Vereinsführung einen formellen Beschwerdebrief geschrieben haben.