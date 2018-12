Arjen Robben bestätigt Ende beim FC Bayern: "Waren wundervolle Jahre"

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Robben-Freund Ribery auch vor letztem Jahr beim FC Bayern?

Robben spielt seit 2009 beim FC Bayern und bildete über Jahre mit dem Franzosen Franck Ribery die legendäre Flügelzange "Robbery". Auch für den 35 Jahre alten Ribery scheint es die letzte Saison zu werden. FCB-Präsident Uli Hoeneß deutete dies bei einem Fanclub-Treffen am Sonntag an. "Die machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern", sagte der 66-Jährige in Kersbach. Ribery spielt bereits seit 2007 in München, zwei Jahre später stieß Robben zum Team.