Rätselraten beim FC Bayern: Wann kehrt Arjen Robben zurück? "Sehr, sehr frustrierend"

Fans des FC Bayern München warten bisher vergebens auf das Comeback von Arjen Robben. Auch gegen den FC Augsburg wird der Holländer am Freitagabend (20.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) fehlen - genau wie am kommenden Dienstag, wenn es gegen den FC Liverpool in der Champions League ernst wird. Robben, für den die K,o.-Spiele in der Champions League immer das Größte waren, ist zum Zuschauen verdammt. Immer noch fehlt der 34-Jährige, ist angeschlagen, verletzt. Und niemand weiß so genau, wann er wieder auf dem Rasen stehen kann.