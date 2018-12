Trotz Ende beim FC Bayern: Superstar Arjen Robben macht wohl weiter – neuer Klub bekannt?

Das Ende einer großen Ära ist beschlossene Sache. Champions-League-Triumph, reihenweise Meisterschaften und Pokalsiege – Franck Ribéry und Arjen Robben haben eine der erfolgreichsten Epochen beim FC Bayern München geprägt. „Das Duo Robbéry bekommt ein eigenes glorreiches Kapitel im großen Geschichtsbuch des FC Bayern. Franck und Arjen sind Legenden“, würdigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die Verdienste der zwei Altstars.

Präsident Uli Hoeneß verkündete am Sonntag bei einem Fanklubbesuch in Oberfranken, dass Ribéry (35 Jahre) und Arjen Robben (34) „sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr“ bei den Münchnern absolvieren. Ribéry hielt sich bei seiner Stippvisite in Höslwang zurück. Robben verriet am Sonntag bei seinem Besuch in Rottach-Egern eigene Pläne. Er kündigte an, dass es tatsächlich sein letztes Jahr beim deutschen Rekordmeister ist.

Nun äußerte er sich noch einmal etwas ausführlicher zu seiner Zukunft.