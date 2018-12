Arjen Robben: FC Groningen will den FC-Bayern-Star verpflichten!

Immer wieder werden die Vereinsnamen FC Groningen und PSV Eindhoven als letzte Station für Robbens Karriere genannt. Groningen ist der Heimatklub des Außenspielers, für Eindhoven lief er bereits zum Start seiner Karriere in der ersten holländischen Liga auf. Und der FC Groningen ist bereits aktiv geworden!

Die Spielzeit 2018/19 ist die letzte von Arjen Robben als Profi des FC Bayern München . Dies gab der Holländer am Wochenende bei einem Fanklub-Treffen selbst bekannt. Allerdings ließ er noch offen, ob er damit auch seine Karriere beendet oder auch künftig noch die Fußball-Treter schnüren wird.

Nijland verrät außerdem: "Arjens Vater Hans hat mich am Sonntagmittag über die Entscheidung informiert, dass Arjen den FC Bayern verlässt." Am Tag darauf soll Nijland dann selbst eine Nachricht an Robben geschickt haben. Leider verriet er nicht, ob Robben darauf auch antwortete.

Doch ist eine Verpflichtung des Weltstars Robben für Groningen überhaupt möglich? Unter normalen Umständen sicher nicht. Der Verein steht aktuell auf dem 16. Tabellenplatz in der Eredivsie, muss gegen den Abstieg kämpfen. Trotzdem "kann man träumen, oder?" wird Nijland zitiert. Robben hängt der Verein allerdings sehr am Herzen.