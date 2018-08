Arjen Robben plädiert für einen Verbleib von Jérôme Boateng beim FC Bayern. „Jérôme Boateng gehört für mich zu den besten Innenverteidigern der Welt. Wir haben schon mit ihm viele Erfolge gefeiert, Jérôme ist einfach sehr wichtig für diese Mannschaft“, sagte Robben am Donnerstag zum Abschluss des Trainingslagers des deutschen Meisters in Rottach-Egern: „Es ist ganz wichtig, dass wir außer Arturo (Vidal) noch keinen abgegeben haben. Das ist das Allerwichtigste. Wir haben viel Qualität in der Mannschaft. Das muss zusammen bleiben und dann können wir erfolgreich sein. Wir wollen einen Titel mehr als letzte Saison.“