Arjen Robben: Transfer im Sommer? Manager bestätigt Kontakt zu FC-Bayern-Star

PSV-Geschäftsführer Toon Gerbrands bestätigte im Interview mit Omroep Brabant, dass sich Eindhoven um Trainer Mark van Bommel (Robbens Ex-Teamkollege in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern) mit einem Robben-Transfer beschäftigt und auch bereits Kontakt zu Robben besteht. "Ja, es gab Kontakt", sagte der Manager. "Mark (...) hat ihm eine Nachricht geschickt. Es liegt nun an Arjen, sich zu entscheiden", fügte er an.

Robben wäre bei einem Wechsel vom FC Bayern ablösefrei zu haben

In bisher 305 Spielen für den deutschen Rekordmeister schoss der Mann aus Bedum im Norden Hollands 143 Tore, gehört seit fast einem Jahrzehnt zu den Leistungsträgern der Bayern. Entsprechend schwer fällt dem Routinier der Abschied. "So etwas ist natürlich ein großer Schritt. Das entscheidest du nicht an einem Tag, einfach mal so", sagte er dem Kicker. "Es herrscht Klarheit für alle Seiten, und so werden die letzten Monate nochmal eine ganz besondere Zeit." Ein großes Ziel hat Robben noch: Zurzeit steht er in der Bundesliga bei 98 Toren - die 100 kann er mit zwei weiteren Toren voll machen und dann in einen besonderen Klub aufsteigen.