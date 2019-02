Arjen Robben: Rätsel um Verletzung von FC-Bayern-Star wohl gelöst

Waren seine eigenen Zähne an der erneut langen Verletzungspause von Arjen Robben Schuld? Laut einem Bericht der Bild sollen zwei von ihnen die Übeltäter für den Ausfall des Superstars des FC Bayern München gewesen sein. Seit Ende November dauert die Leidenszeit Robbens inzwischen an . Der 35-Jährige absolviert seine letzte Saison beim FCB, würde gern spielen. Konnte er aber bislang nicht. Eine Oberschenkel-Reizung verhinderte den Einsatz des Holländers. 14 Pflichtspiele verpasste Robben - bis jetzt. Denn nun soll die Ursache für seine Probleme gefunden worden sein - zwei eitrige Zähne.

Goretzka, Lewandowski & Co. - Das sind die Vertragslaufzeiten der Bayern-Stars! ©

Bericht: FC-Bayern-Star Robben wurden zwei eitrige Zähne entfernt

Laut dem Bericht sollen die Entzündungsherde aus dem Mund Robbens am Mittwoch entfernt worden sein. Zudem sei eine Rückenblockade gelöst worden. Bei Trainingsproben machte auch der Ischias zu schaffen. Seine Comebackversuche musste Robben zuletzt wieder abbrechen. "Wir versuchen alles, aber im Moment ist es nicht so gut", sagte das Bayern-Urgestein (seit 2009 im Klub) der Bild. "Es ist leider genau das Problem, dass man nicht genau weiß, was es ist..." Dank der Zahn-OP sollte es bei Robben aber nun wieder bergauf gehen.