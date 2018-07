Bayern-Star Arjen Robben witzelt: Deshalb habe ich das deutsche WM-Aus verpasst

Der Niederländer Arjen Robben hat sich eine kleine Stichelei nach dem peinlichen Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland nicht verkneifen können. „Ich war drei Wochen im Urlaub. Da habe ich komplett abgeschaltet, nichts verfolgt, nichts gesehen, nichts angeschaut. Als ich zurück in Deutschland war, habe ich wieder Fernsehen geschaut - leider habe ich die Deutschen deswegen nicht gesehen“, sagte der 34-Jährige am Freitag in München.