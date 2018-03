Arm gegen Reich: Hannover 96 gegen RB Leipzig ist das Duell der Gegensätze

Am Samstag trifft Hannover 96 in der HDI-Arena auf RB Leipzig. Betrachtet man die Marktwerte beider Teams, sind große Unterschiede zu erkennen. RB hat einen Gesamtmarktwert von über 300 Millionen Euro, die Roten sind in dieser Statistik mit gerade einmal 64 Millionen Euro das Schlusslicht der Bundesliga.