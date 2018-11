Armin Veh vernichtet Köln-Profis nach HSV-Pleite: "Grottenschlecht, miserabel, eine Nicht-Leistung"

Rollentausch in der 2. Bundesliga: Zwei Wochen sind vergangen, seitdem die Verantwortlichen des Hamburger SV mit einem Trainerwechsel (Hannes Wolf ersetzte Christian Titz) auf den mittelmäßigen Saisonstart des Aufstiegsfavoriten reagiert hatten. Jetzt führt der einstige Bundesliga-Dino das Unterhaus an, während es beim 1. FC Köln zu brodeln scheint. Nach vier Spielen (das Pokal-Aus gegen Schalke einmal ausgenommen) ohne Sieg in Folge, belegen die Domstädter nur noch Platz drei hinter dem Hamburger Duo HSV und FC St. Pauli.

Marcel Risse, Note: 4 - Man merkte dem 28-Jährigen an, dass er eigentlich viel weiter vorne agiert. In der Defensive zweikampfschwach und mit zu vielen Fehlpässen. Die Flanken und Zuspiele in der gegnerischen Hälfte hatten etwas mehr Präzision. © 2018 Getty Images

Auf die Frage, was ihm taktisch oder spielerisch gefallen hätte, antwortete der gebürtige Augsburger mit zwei deutlichen Worten: "Ja - nichts!" Den Auftritt der Kölner in der Fremde bezeichnete er als "Nicht-Leistung". Veh habe ein "grottenschlechtes Spiel" gesehen. "Die Gründe kann ich in der Kürze gar nicht analysieren, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich kann nur sagen, dass man so nicht spielen kann. Und dass man, wenn man aufsteigen will, etwas ändern muss, was das anbelangt", so der frühere Bundesligaprofi.