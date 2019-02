Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV  live im TV und Online-Stream schauen

Es kann die Woche des HSV werden! 2:1 gegen den SV Sandhausen gewonnen, zudem vom 0:2-Ausrutscher des Verfolgers 1. FC Köln bei Union Berlin und der 1:2-Niederlage des FC St. Pauli profitiert, es gibt schlechtere Starts in ein Fußballjahr. In der Partie Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV am Samstag (13 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) hat die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf die Chance, weiter vorzulegen und den Vorsprung auf Köln um weitere drei Zähler auf sieben Punkte hoch zu schrauben. Der FC St. Pauli und Union nehmen sich als Verfolger im direkten Duell am Montag die Punkte gegenseitig.

Bis auf den verletzten Aaron Hunt kann Wolf am Samstag in Bestbesetzung spielen lassen. ,,Da wird etwas auf uns zukommen", ist der HSV-Trainer vom 4:3-Auswärtserfolg der Ostwestfalen bei Dynamo Dresden beeindruckt, ,,Bielefeld wird uns fordern, auch in der Art, wie sie Fußball spielen. Wir brauchen die gute Verfassung, die wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben." Helfen könnte Top-Torjäger Pierre-Michel Lasogga. Der Stürmer beendete seine seit 10. November 2018 (3:1 in Aue) währende Tor-Misere und rettete dem HSV mit zwei Toren gegen den unbequemen SV Sandhausen den Start ins Jahr 2019. ,,Ich glaube, dass wir aus unserer Überlegenheit zu wenig Tore gemacht haben", kritisierte Lasogga nach dem Spiel gegen die Kurpfälzer gegenüber der Zeitung Hamburger Morgenpost. Bielefelds neuer Trainer Uwe Neuhaus will die Hanseaten erst gar nicht ins Rollen kommen lassen. ,,Wenn man den HSV spielen lässt, wird es ganz schwer", sagt der Deutsche Meister von 2002, ,,sie haben tolle Fußballer in ihren Reihen. Um ihr Spiel zu unterbinden, müssen wir 90 Minuten Vollgas Pressing spielen."

Wie sehe ich das Spiel Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV am Samstag ab 13 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 2 (Konferenz), Sky Bundesliga 3 (Einzelspiel) und HD. Reporter ist Torsten Kunde. In der Konferenz wird Jörg Dahlmann am Mikrofon sein.

Wird die Partie Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung des Spiels Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV ist im Free-TV ab 18 Uhr in der ARD-Sportschau sowie ab 23 Uhr im Aktuellen Sport-Studio des ZDF zu sehen. .

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Zweitligaspiel Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

