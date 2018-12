Offiziell: Arminia Bielefeld entlässt Trainer Jeff Saibene

Arminia Bielefeld hat sich von Trainer Jeff Saibene getrennt. Der 50-Jährige sei mit sofortiger Wirkung beurlaubt worden, teilte der Verein mit. Damit hat der Zweitliga-Klub auf die Negativ-Serie von neun sieglosen Liga-Spielen in Serie reagiert. Aktuell ist Bielefeld Tabellen-14. Saibene trainiert die Ostwestfalen erst seit April 2017. Zuvor berichteten das Westfalen-Blatts und der Bild von der Entlassung. Der Trainer bedankte sich in der Mitteilung "bei der Mannschaft, dem Klub und den Fans von Arminia Bielefeld für eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit".

Nachfolger bei Arminia Bielefeld ist noch nicht bekannt

Laut Bild soll Bielefelds Sportchef Samir Arabi seinem Coach Saibene die Entscheidung persönlich mitgeteilt haben. "Jeff Saibene hat unsere Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen und zum Klassenerhalt geführt. In der vergangenen Saison wurde mit dem vierten Platz eine hervorragende Platzierung erreicht", sagte Arabi in der Klub-Mitteilung. "In dieser Spielzeit ist die erhoffte sportliche Entwicklung leider ausgeblieben. Wir sehen das Erreichen unserer Ziele als gefährdet an."