Arrivederci Napoli: RB Leipzig zittert sich ins Achtelfinale der Europa League

Leipzig. Es war ein hartes Stück Arbeit gegen willensstarke Italiener, doch RB Leipzig ist am Donnerstagabend gegen den SSC Neapel ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Vor 36.163 Zuschauern verliert das Team von Ralph Hasenhüttl zwar im heimischen Rund mit 0:2 (0:1), steht aber dank des 3:1-Siegs im Hinspiel in der nächsten Runde.

Wie schon vor einer Woche erzielt Neapel das erste Tor der Partie, Zielinski bringt die Gäste nach 33 Minuten in Führung. Insigne lässt Leipzig mit seinem Treffer zum 2:0 (86.) noch einmal zittern. Doch Diego Demme und Co. retten sich über die Zeit. Bereits am Freitag ab 13 Uhr erfährt RB Leipzig bei der Auslosung in Nyon, wohin die Reise im Achtelfinale der Europa League geht.

„Es war sehr mühsam, das Ergebnis über die Zeit zu bringen", resümierte RB-Coach Hasenhüttl. "Der Gegner hat es super clever gemacht, unsere Umschaltsituationen sehr gut gestoppt, durch taktische Fouls und attackieren. Aber wir haben es geschafft, so eine Mannschaft aus dem Wettbewerb zu werfen. Das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, das wir im Hinspiel ein bisschen unterschätzt worden sind. Aber es ist für uns eine riesen Sache.“

Gästecoach Maurizio Sarri war trotz des Ausscheidens nicht unzufrieden: "Eine starke Reaktion meines Teams: Das war ein starkes und positives Signal für die nächsten Spiele, die in der Meisterschaft auf uns warten. Das Team hat eine Seele. Das Ausscheiden aus der Europa League tut mir sehr leid. Aber wenn man es positiv betrachtet, werden wir jetzt mehr Zeit haben um zu trainieren und die nächsten Partien besser vorzubereiten."

Neapel setzt auf Top-Duo im Sturm

Im Vergleich zum Hinspiel beim SSC Neapel nimmt Trainer Ralph Hasenhüttl drei Änderungen vor. In der Innenverteidigung ersetzt Ibrahima Konaté den verletzten Kapitän Willi Orban, Bernardo beginnt auf der linken Seite für Lukas Klostermann. Auf der sechs darf Diego Demme, der an diesem Abend die Kapitänsbinde trägt, für den verletzten Naby Keita ran.

Gästetrainer Sarri bringt diesmal seine beiden besten Stürmer, Dries Mertens und Lorenzo Insigne stehen in der Anfangsformation. Auch Neapels Rekordtorschütze Marek Hamsik läuft auf. Der Tabellenführer der italienischen Serie A schaltet von der ersten Minute an auf Angriffsmodus.

RB kommt gegen aggressive Neapolitaner kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Nach 14 Minuten allerdings fast die Führung für Leipzig: Neapels Tonelli verlängert einen Schuss von Marcel Sabitzer per Kopf und trifft dabei die Latte des eigenen Tors. Nun sind die Hausherren in der Partie angekommen, lassen den Ball clever in ihren Reihen zirkulieren.

Wie im Hinspiel: Die Italiener erzielen das erste Tor

Die nächste hochkarätige Chance haben aber die Gäste: Insigne scheitert an RB-Keeper Gulacsi, der den Ball noch an den Pfosten lenkt. Der Treffer hätte nicht gezählt: Neapels Stürmer stand im Abseits. Der 1,63 Meter kleine Offensivwirbelwind ist dann auch am 1:0 des SSC beteiligt. Seinen Torschuss wehrt Gulacsi in die Mitte genau vor die Füße von Piotr Zielinski ab, der schiebt aus kurzer Distanz ein (33.). Kurz vor der Pause hat Bruma die Möglichkeit zum Ausgleich, weil Neapels Torhüter Reina weit draußen steht, doch er entscheidet sich zu spät für den Abschluss.

Halbzeit zwei beginnt ohne Wechsel. Werner findet nach einem Sprint über die rechte Seite mit einem schönen Pass Poulsen im Neapel-Strafraum, doch der trifft den Ball eingekesselt von zwei Abwehrspielern nicht richtig.

Neapel drückt die Leipziger in die eigene Hälfte und aufs nächste Tor. RB lauert auf Umschaltsituationen, kommt allerdings nur selten in den Genuss und spielt diese schlecht aus. Die Italiener kombinieren zu geschickt, präsentieren sich extrem zweikampfstark.

Nach 70 Minuten kommt Emil Forsberg für Bruma. Die Leipziger wackeln unter der Angriffswucht der Gäste, fallen nach 86 Minuten um. Insigne erzielt das 2:0. Vier Minuten Nachspielzeit, Pfiffe im Stadion. Ilsanker ersetzt Poulsen. Zittern, Abpfiff, Jubel.

Statistik zum Spiel:

RBL: Gulacsi - Laimer, Konate, Upamecano, Bernardo – Demme, Kampl – Sabitzer, Bruma (70. Forsberg) – Werner (85. Augustin), Poulsen (90.+1 Ilsanker) Neapel: Reina – Maggio, Albiol, Tonelli, Rui (67. Hysaj) – Allan, Diawara (82. Jorginho), Hamsik (65. Callejon) – Zielinski, Mertens, Insigne Tore: 0:1 Zielinski (33.), 0:2 Insigne (86.) Zuschauer: 36.163

