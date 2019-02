Ohne Özil und Leno: Arsenal blamiert sich in Borissow bis auf die Knochen

Der FC Arsenal hat zum Auftakt der Zwischenrunde in der Europa League beim weißrussischen Rekordmeister BATE Borissow eine 0:1 (0:1)-Niederlage einstecken müssen. Ohne Torhüter Bernd Leno, aber mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi in der Abwehr konnten die Londoner in der ersten Halbzeit aus ihrer drückenden Überlegenheit kein Kapital schlagen und mussten kurz vor dem Pausenpfiff durch Stanislaw Dragun den überraschenden Rückstand hinnehmen. Mesut Özil war wegen der Auswirkungen einer Erkältung erst gar nicht nach Weißrussland mitgereist.