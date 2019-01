Arsenal-Torwart Bernd Leno: Das sind die Unterschiede zwischen der Bundesliga und Premier League

Leno: Großer Unterschied ist die Spielweise

"Als Spieler hat man sehr viel Ruhe auf dem Trainingsgelände. Dort sind nur Vereinsverantwortliche, Trainer, Physios. Aber keine Presse, keine Fans. Unser Trainingsgelände liegt etwas außerhalb, wir sind komplett unter uns", sagt Leno. Ein weiterer großer Unterschied sei vor allem die Spielweise. "Hier ist alles viel körperbetonter, die Schiedsrichter lassen das Spiel hier viel mehr laufen als in der Bundesliga oder sogar in den internationalen Spielen" , erklärt der 26-Jährige.

Im Vergleich zu seiner Zeit bei Bayer Leverkusen mache neben mehr Ruhe das Trainingszentrum einen großen Unterschied. Dieses sei außergewöhnlich und auf einem "extremen Niveau". Zudem sei der der Rasen in England heilig. "Es ist ein Traum, hier zu spielen. Jeder Trainingsplatz ist bei jeder Bedingung ein Teppich, egal ob es regnet oder schneit, vor und nach der Einheit. Das ist etwas ganz Besonderes, auch bei den Spielen: Seit ich bei Arsenal bin, war der Rasen in jedem Stadion ein Traum . Von Bournemouth bis Liverpool: ein perfektes Grün, optimal geschnitten, nass. Das ist ein riesiger Unterschied zur Bundesliga", sagt Leno.

Bernd Leno: "Die Verantwortlichen wissen, dass in Deutschland ordentliche Arbeit geleistet wird"

Vieira, Pirés, Henry und Cole - sie gehörten zu den Leistungsträgern bei den "Invincibles", der legendären Arsenal-Mannschaft der Saison 2003/04, die in der Premier League in allen 38 Meisterschaftsspielen ungeschlagen blieb. Aber was machen Sie heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Gut aufgestellt sieht Leno Deutschland in Sachen Ausbildung und Know­how. "Deutschland ist in dieser Hinsicht sicherlich sehr gut, Huddersfield hat nun nicht umsonst Jan Siewert aus der zweiten Mannschaft von Dortmund geholt. Ich glaube, die Verantwortlichen in England wissen, dass in Deutschland ordentliche Arbeit geleistet wird. Die Wechsel zuletzt von Verantwortlichen oder Trainern sind eine Bestätigung dafür", so Leno.