Arsenals Aufschwung ohne Mesut Özil und mit Pierre-Emerick Aubameyang 

Ein Reporter erkundigte sich nach Mesut Özil , der zum zweiten Mal nacheinander nicht mitgespielt hatte. Beim 2:1 in Bournemouth in der Woche zuvor hatte er auf der Bank gesessen, beim 4:2 gegen Tottenham stand er nicht einmal im Kader. Emery nannte Rückenprobleme als Grund für das Fehlen des ehemaligen deutschen Nationalspielers, konnte aber weder sagen, wann sich Özil diese Leiden zugezogen hatte, noch, ob er sich beim Sieg im Derby überhaupt im Stadion befunden habe. Emery versuchte, das Thema so schnell wie möglich zu beenden: “Es ist ein guter Tag, um über die Spieler zu sprechen, die gespielt haben.”

Özil-Abschied schien beschlossene Sache zu sein

Es war verständlich, dass sich der spanische Übungsleiter nicht mit unerfreulichen Themen aufhalten wollte. Seiner Mannschaft war in einem spektakulären Spiel der emotionalste Sieg der Saison gelungen. Der Überschwang, mit dem die Menschen in Arsenals Arena das Ergebnis feierten, erinnerte an die besten Tage unter Emerys Vorgänger Arsène Wenger. Arsenal ist seit 19 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen und rückte mit dem Sieg in der Tabelle der Premier League an Tottenham vorbei auf den vierten Platz. Der Neustart unter Emery nach den quälenden finalen Jahren von Wengers Regentschaft geht besser voran als es Fachleute erwartet und Fans verlangt hatten. Und doch, die Debatte um Özil lässt sich nicht mit ein paar kurz angebundenen Antworten vertreiben.

In der vergangenen Saison schien sein Abschied fast schon beschlossene Sache zu sein, erst nach dem Weggang von Alexis Sánchez im Winter zu Manchester United verlängerte der Klub hastig den Vertrag mit dem deutschen Weltmeister – und das zu verbesserten Bezügen. Angeblich verdient Özil in Nordlondon umgerechnet mehr als 390.000 Euro in der Woche, so viel wie kein anderer Spieler bei Arsenal. Mit der Vertragsverlängerung wollte der Klub beweisen, dass er nach wie vor ein attraktiver Arbeitgeber für hoch dekorierte Profis ist. Özils Verbleib sollte aus Arsenals Sicht ein Statement sein. Nach seinem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel im Sommer nahm ihn der Verein demonstrativ mit offenen Armen auf. Arsenal wollte Özil das wärmende Heim bieten, das er nach eigenem Empfinden bei der DFB-Elf nicht mehr hatte.