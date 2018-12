Tor-Spektakel: Arsenal holt ohne Özil Remis bei ManUtd - Klopp siegt mit Liverpool

Dieses Spitzenspiel hatte alles! Manchester United und der FC Arsenal haben sich im Topspiel der Premier League 2:2 (1:1) getrennt. Im Old Trafford ging es phasenweise hin und her, United bewies gleich zweimal Comeback-Qualitäten: Nur vier Minuten nach dem 1:0 Arsenals durch den deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi (26.) erzielte zunächst Anthony Martial (30.) das rasche 1:1 gegen den deutschen Keeper Bernd Leno. Im zweiten Durchgang ging es sogar noch schneller: Nur eine Minute nach der erneuten Gästeführung durch Alexandre Lacazette (68.) schoss Jesse Lingard nach einem Fehler des Ex-Schalkers Sead Kolasinac das 2:2.

Für Schlagzeilen sorgte Arsenals Trainer Unai Emery schon vor der Partie, denn der Spanier berief Superstar Mesut Özil zum wiederholten Male nicht in den 18er-Kader für die Partie. Pikant: Arsenal hüllt sich bezüglich Özil in Schweigen - offiziell laboriert Özil zwar an Rückenproblemen, allerdings ist nicht bekannt, ob er wirklich verletzt ist oder einfach nicht berücksichtigt wurde.