So verbessert Arsenal-Star Mesut Özil seine Beziehung zu Trainer Unai Emery

Beim 5:1-Erfolg in der Premier League legte Özil einen überragenden Start hin - Tor nach vier Minuten, Vorlage nach 27 Minuten. Bei seinem Treffer beeindruckte der Ex-Schalker wieder mit seiner Schusstechnik - er ließ den Ball noch einmal kurz aufticken und setzte ihn so halbhoch in den Kasten. Eine so starke halbe Stunde haben die Arsenal-Fans vom 30-Jährigen schon lange nicht mehr gesehen!