Arsenal will offenbar 25 Millionen Euro für Leipzigs Emil Forsberg zahlen

Bereits in der Winterpause war über einen Transfer von Forsberg ins Mutterland des Fußballs spekuliert worden. Damals machte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick im portugiesischen Trainingslager der „Roten Bullen“ den Gerüchten allerdings ein Ende: „Ich kann allen Fans und Mitarbeitern von uns versprechen, dass er auf jeden Fall im nächsten Halbjahr für uns spielen wird“, sagte Rangnick.

Auch darüber hinaus sollte Forsberg eigentlich gehalten werden. In einem aktuellen Interview mit der „Bild am Sonntag“ erklärte der 25-Jährige zudem, er und seine Familie fühlten sich sehr wohl in Leipzig. „Im Fußball ist grundsätzlich vieles möglich, aber ich habe meinen Vertrag hier ja verlängert, weil ich mich in Leipzig sehr wohl fühle. Und meine Frau auch – das ist am wichtigsten“, so Forsberg. Allerdings dürfte das Interesse an Millionen-Einnahmen angesichts des notwendigen Financial Fairplays im europäischen Wettbewerb auch bei RB Leipzig vorhanden sein. Zumal Forsberg mit seinen 25 Jahren auch allmählich aus dem vorgegebenen Altersprofil der „Roten Bullen“ herauswächst.