Arsène Wenger: FC Bayern oder PSG? Trainer-Legende hat vier konkrete Angebote

In den vergangenen Wochen wurde Wenger unter anderem mit dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Während er beim FCB als möglicher Nachfolger für Trainer Niko Kovac gehandelt wurde, gilt er bei PSG als möglicher Nachfolger des umstrittenen Sportdirektors Antero Henrique, dessen Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel zerrüttet sein soll. Das Angebot der Pariser ist laut Times auch unter den vier, die Wenger in Betracht zieht. Auch ein Engagement bei einer namentlich nicht genannten Nationalmannschaft ist im Gespräch.