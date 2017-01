Artur Sobiech, Uffe Bech, Lars Ritzka: Diese Spieler werden für Stendel zur echten Option

Hannover 96 testet am Donnerstag gegen den FC Augsburg und am Sonntag gegen die Young Boys Bern. Es werden zwei wegweisende Top-Tests auf dem Weg zurück in die Erstklassigkeit. Trainer Daniel Stendel sucht nämlich in beiden Partien die Startelf für den Rückrundenstart am 30. Januar gegen Kaiserslautern.