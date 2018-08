Wechsel von Arturo Vidal: Barcelona-Direktor bestätigt Verhandlungen

Der Wechsel von Arturo Vidal zum FC Barcelona scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Während er noch am Vormittag noch beim FC Bayern München die Einheit im Trainingslager am Tegernsee absolvierte, verließ der Chilene am Nachmittag mit FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Teamhotel - wohl, um letzte Details mit den Katalanen zu klären. Ein Video belegt die Abreise.