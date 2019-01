Offiziell: AS Monaco verpflichtet Cesc Fabregas vom FC Chelsea

Nach einer katastrophalen Hinrunde rüstet die AS Monaco weiter auf und verkündete mit Cesc Fàbregas den dritten Neuzugang in diesem Winter. Der 31-Jährige kostet nach Informationen des Radiosenders RMC keine Ablöse, könnte aber über leistungsbezogene Boni doch noch Geld in die Kassen des FC Chelsea spülen.

Monaco nach Abgängen geschwächt

Beim FC Chelsea war der 31-Jährige zuletzt aufs Abstellgleis geraten und kam nur noch sporadisch zum Einsatz. In viereinhalb Jahren in Diensten der Londoner gewann der Mittelfeldspieler zwei Meisterschaften und 2018 den FA Cup. In Monaco soll dem Routinier nun ein lukrativer Vertrag winken, der dem Spanier allein für die Unterschrift einen Bonus in Höhe von zehn Millionen Euro einbringe.