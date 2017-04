AS Monaco gegen Borussia Dortmund: Die Reaktionen - Tuchel: "Höchstes Niveau nicht erreicht!"

Anzeige

Das Spiel in Monaco war die letzte internationale Partie für Borussia Dortmund in dieser Saison. Nach der 1:3-Pleite am Mittwochabend flog der BVB aus der Champions League. Im Hinspiel wurden die Dortmunder Profis Opfer eines feigen Anschlags. Der Teambus wurde vor der Partie in Dortmund attackiert, Bomben explodierten. Das passierte im Rückspiel glücklicherweise nicht. Ein Sieg sprang trotzdem nicht heraus. Der SPORTBUZZER hat die besten Stimmen nach der Partie in Monaco zusammengefasst.

BVB-Spieler Marco Reus: "Vor allem in den ersten 20, 25 Minuten haben wir keine Zuordnung gehabt bei den Flanken. Mit etwas Glück schießen wir in der ersten Halbzeit ein Tor, dann sieht es in der zweiten Halbzeit besser aus. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Wir hatten hier die Chance, weiterzukommen. Wir sind nicht zu unrecht ausgeschieden."

Reus über die Kabinenansprache von Teamkollege Marc Bartra, der beim Anschlag vor dem Hinspiel verletzt wurde: "Er hat vor dem Spiel gesagt, dass nichts verloren ist. Er hat gesagt, dass er froh ist, dass er hier vor Ort bei uns ist."

BVB-Torwart Roman Bürki: "Wir waren nicht bereit von der ersten Sekunde an. Vielleicht waren wir zu sehr fokussiert aufs Toreschießen. Wir waren früh nicht hundertprozentig bereit. An der Aufstellung hat es nicht gelegen. Wir hatten auch Chancen. Da war ein bisschen Pech dabei. Wir haben gekämpft, aber es hat nicht gereicht."

Ohne Noten: Hier die Einzelkritik zum BVB-Aus in Monaco. Roman Bürki: Schlimmer kann ein Spiel für einen Towart kaum anfangen. Erster Schuss, Bürki lässt nach vorne abprallen, Monaco schießt in der dritten Minute das 1:0. Der Schweizer erholte sich. Starke Parade, als er einen Kopfball von Almamy Touré über die Latte lenkte (50.). © imago Erik Durm: Nach einem Monat Verletzungspause überraschend in der Startelf. Gleich der erste Antritt von Monacos linkem Verteidiger Benjamin Mendy überforderte ihn. Dessen Solo leitete das 1:0 ein. Auch vor dem 2:0 durch Falcao zu passiv auf seiner rechten Seite. Dass der Trainer ihn schon in der 26. Minute auswechselte, war nachzuvollziehen. © imago Sokratis: Der Beste in einer wackligen Defensive. Resolut im Zweikampf, wie gewohnt. Aber seine energischen Vorstöße, die den Gegner ab und an überraschen, blieben aus. © imago Nuri Sahin: Spielte sich in den vergangenen beiden Partien durch grundsoliden, strategisch klugen Fußball in die Startelf. Toller Freistoß, der vom Innenpfosten ins Feld zurück prallte (14.). Bis zur Pause bester Dortmunder, dann jedoch ausgewechselt. Tuchel wollte offensiver werden, zudem war Sahin vor seinem starken Comeback lange verletzt. © imago Julian Weigl: Fiel kaum auf, was manchmal bei ihm ein gutes Zeichen ist. Nur ganz selten gelang es ihm, sich zu lösen und das Spiel aufzubauen, was Monaco manchmal mit Manndeckung zu verhindern versuchte. © imago Matthias Ginter: Was ist aus dem Innenverteidiger Matthias Ginter geworden, der beim SC Freiburg als eines der größten deutschen Talente auf dieser Position galt? Stand zwei Meter hinter Falcao, der diese Missachtung mit dem Kopfballtor zum 2:0 bestrafte (17.). © imago Lukasz Piszczek Marco Reus Raphaël Guerreiro: Der portugiesische Europameister spielte, weil Trainer Tuchel ihn bei den Vorstößen als besser ansieht als Marcel Schmelzer. Das ist gewiss auch so, in Monaco war es aber nicht zu sehen. Vergab vor der Pause eine gute Chance, als er abspielte statt den Abschluss zu suchen. © imago Shinji Kagawa: In den vergangenen Wochen der beständigste Dortmunder. Aber diese Form ließ er zunächst zu Hause. Das Spiel lief lange an ihm vorbei. Das ist für jemanden, der im zentralen Mittelfeld das Spiel lenken soll, besonders schlecht. Er steigerte sich aber nach dem Seitenwechsel. Pierre-Emerick Aubameyang: Wartete lange und lange vergeblich darauf, vernünftig von seinen Kollegen angespielt zu werden. Ousmane Dembélé: Schon in der 26. Minute wurde er von Thomas Tuchel auf das Feld geschickt. Bereitete das 1:2 vor, ansonsten blieb der Schwung aus, den sich der Trainer von ihm erhoffte. Wirkt in diesem Stadium der Saison ein bisschen müde, was für ein 19 Jahres altes Riesentalent nicht verwundert. © imago Marcel Schmelzer: In der zweiten Halbzeit übernahm er den Platz als linker Verteidiger, weil Guerreiro ins zentrale Mittelfeld rückte. Solide Partie. Christian Pulisic: Als letzter Spieler beim BVB in der 72. Minute eingewchselt. Sollte mit Tempodribblings für Gefahr sorgen. Das gelang ihm in der knappen Zeit nicht mehr. © imago

BVB-Trainer Thomas Tuchel: "Wir waren in beiden Spielen nicht in der Verfassung, die du brauchst, um den Traum zu verwirklichen. Heute haben wir sehr fehlerhaft begonnen. Das hat sich durchs Spiel gezogen. Wenn du immer Kontern hinterlaufen musst, kannst du keine Sicherheit bekommen. Vorne waren wir zu kompliziert. Es hat verdient nicht gereicht. Wir haben unser höchstes Niveau definitiv nicht erreicht. Nach dem 2:1 brauchst du mal was Dreckiges, einen abgefälschten Schuss."

BVB-Manager Michael Zorc zu dem Anschlag im Hinspiel: "Das ist nicht in einer oder zwei Wochen verarbeitet, hören wir von Experten. Wir haben wenig Zeit zu verschnaufen."

Die französische "L'EQUIPE" feiert ihr Team. "Monaco jetzt unter den ganz Großen", wird getitelt. Richtig! Das Team steht im Halbfinale der Königsklasse. Auf "BILD.de" wird auf die verspätete Fahrt des BVB-Teams zum Stadion in Monaco abgezielt. Die Polizei ließ die Dortmunder Profis aus Sicherheitsgründen nicht abfahren. "Liga der Champions: Monaco im Halbfinale nach einer erneuten Demonstration gegen Dortmund", so schreiben die Franzosen von "Le Parisien". Die spanischen Fachmänner von der "Marca" legen sich fest. Frei übersetzt heißt es dort: "Monaco ist nicht zu unterschätzen" Und noch eine britische Zeile: "Kylian Mbappe und Radamel Falcao quälen Thomas Tuchels Team und buchen ihren Platz im Halbfinale", schreibt die "Daily Mail". "Sportbild.de" titelt mit einem Foto von BVB-Profi Marc Bartra, der sich vor dem Hinspiel vergangene Woche gegen Monaco beim Bombenanschlag am Arm schwer verletzte. "Trotz Glücksbringer Bartra: BVB verpasst Halbfinale".

