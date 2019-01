Bericht: Nach Trainer Henry - AS Monaco wirft auch Sportdirektor Emenalo raus

Bei der AS Monaco steht ein kompletter Neuanfang an: Nach Trainer Thierry Henry, der am Donnerstag nach nur drei Monaten wieder gehen musste, setzt der Tabellenvorletzte der Ligue 1 laut L'Equipe auch Sportdirektor Michael Emenalo vor die Tür. Der Nigerianer war erst seit November 2017 in verantwortlicher Position bei den Monegassen, zuvor arbeitete Emenalo über zehn Jahre lang für den FC Chelsea - zunächst als Chefscout, ab 2011 war er als Technischer Direktor für Transfers verantwortlich.