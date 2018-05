AS Rom gegen FC Liverpool live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Der Final-Gegner steht bereits fest. Real Madrid erreichte nach einem temporeichen 2:2-Thriller gegen den FC Bayern München am Dienstag sein drittes Finale in der Champions League in Serie. Wer zieht nach? Die Reds unter ihrem deutschen Trainer Jürgen Klopp (50) gehen mit einer guten Ausgangsposition in die Partie AS Rom gegen FC Liverpool am Mittwoch gegen AS Rom (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER- Ticker ). Liverpool gewann das Hinspiel nach einer teilweise magischen Nacht in Anfield mit 5:2.

Liverpool hofft auf ersten Finaleinzug seit elf Jahren

„Wir wollen ins Finale“, sagte Klopp vor dem Spiel am Dienstag in der italienischen Hauptstadt, „ich denke, wir haben es verdient, dorthin zu kommen.“ Bezogen auf die „römische Geschichte“ des FC Liverpool mit den genannten, in Fankreisen als legendär geltenden Resultaten in der ewigen Stadt sagte Klopp: „Wir müssen nicht darüber nachdenken, wie unsere Großväter in Rom die Finals gespielt haben, wir kennen unsere Geschichte und müssen diese Partie nicht größer machen, als sie ist. Wir müssen das tun, was wir tun können: Fußball spielen.“

Klar ist: Liverpool wird eine Nicht-Leistung, wie sie der FC Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel (0:3) am 10. April 2018 im Olimpico bot, sicher nicht für den ersten CL-Finaleinzug seit elf Jahren reichen. „Das Champions-League-Finale zu erreichen, ist immer eine große Sache“, sagt Liverpools Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum, „das kann für uns alle ein Riesen-Moment werden.“

Liverpools Superstar Mohamed Salah (25) reist mit den Reds zurück in die eigene Vergangenheit. Der Ausnahmestürmer aus Ägypten hatte in 83 Spielen für AS Rom 34 Treffer erzielt, ehe ihn Liverpool im vergangenen Sommer für 42 Mio. Euro verpflichtete.