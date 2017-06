Asif Saric wird Ko-Trainer von Hannover 96

Das Trainerteam von Bundesligaaufsteiger Hannover 96 ist komplett: Asif Saric wechselt vom SC Paderborn nach Hannover. Er soll, ebenso wie Volkan Bulut, Chefcoach André Breitenreiter als Ko-Trainer zur Seite stehen. Als vierter Mann gehört Torwarttrainer Jörg Sievers zum Team. Breitenreiter, Bulut und Saric hatten bereits in Paderborn zusammengearbeitet. Saric bekommt einen Vertrag bis Sommer 2019.

„Um den größtmöglichen Erfolg zu erreichen, mussten wir uns auch in unserem Trainerteam breiter aufstellen. Gemeinsam wollen wir alle Spieler durch Gruppentraining und individuelles Training besser machen“, wird Breitenreiter in einer Mitteilung von Hannover 96 zitiert. Saric solle sich zudem zusammen mit Lars Barlemann um die Gegneranalyse kümmern.

Asif Saric (links) war in Paderborn auch Ko-Trainer unter Stefan Effenberg. © dpa/Gentsch

„Der Kontakt ist nie abgerissen und wir haben uns immer wieder ausgetauscht“, sagt Saric. „Ich bin dankbar für diese Möglichkeit. Nach neun Jahren im Trainerteam vom SC Paderborn, einem großartigen Verein, freue ich mich nun auf eine neue, spannende Herausforderung.“

Vor seiner Zeit in Paderborn war Saric Ko-Trainer von Reinhold Fanz beim Bonner SC. Wichtigste Station seiner Spielerkarriere war ein Jahr beim FC Basel, wo er 24 Spieler in der ersten Schweizer Liga absolvierte und dreimal traf. In Deutschland spielte Saric, der aus Bosnien stammt, für Arminia Bielefeld, die Sportfreunde Siegen, den SC Paderborn, den SV Wilhelmshaven und LR Ahlen.