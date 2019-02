Rudi Assauer: Trauerfeier in Gelsenkirchen - So lief der Abschied der Schalke-Legende

Großer Abschied von Rudi Assauer: Zahlreiche Größen des deutschen Fußballs kamen zur Gedenkfeier für die Legende des FC Schalke 04 in der Propsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer. Assauer war am vergangenen Mittwoch in seiner Heimatstadt Herten nach langer Alzheimer-Erkrankung im Alter von 74 Jahren gestorben. Zur Trauerfeier kamen am Freitag langjährige Wegbegleiter, darunter ehemalige Mitspieler und Ex-Schalke-Profis, die unter ihm gespielt haben.