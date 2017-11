ASV Dersau im Topspiel in der Pflicht

Großkampftag für den ASV Dersau. Mit einem Heimsieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Lensahn würde der ASV auf den zweiten Platz der Kreisliga Ostholstein vorrücken.

„Das hört sich gut an. Wir wollen uns aber zunächst mal für die 0:1-Hinspielniederlage revanchieren. Die tat sehr weh“, erklärt ASV-Trainer Matthias Falk, dessen Team nach 70 überlegenen Minuten den entscheidenden Treffer erst in der Nachspielzeit kassierte. Im Rückspiel wird Fatlum Zymberi (gesperrt) fehlen, während Tammo Busch wieder zur Verfügung steht.

Der Ausgang der Partie scheint ebenso offen wie die beiden Begegnungen zwischen Kühren (14 Punkte) und Kaköhl (14) sowie Neukirchen (15) und der FT Preetz (12). Alle vier Teams brauchen jeden Punkt für den Klassenerhalt. „Wir sind optimistisch, aus Neukirchen etwas mitzunehmen. Wir können mit der besten Formation auflaufen, müssen aber in die Zweikämpfe alles reinwerfen. Neukirchen ist sehr bissig“, setzt FT-Trainer Florian Dräger auf seine schnellen Angreifer Moritz Berkholz und Phillip Riedel.

Stammtorwart Justus Rodenwald soll den Kasten sauber halten wie beim 0:0 im Hinspiel. Ohne Illusionen tritt Fortuna Bösdorf beim Top-Team Gremersdorf an. Bereits im Hinspiel (0:3) war Fortuna chancenlos. „Wir werden mit Leidenschaft und Engagement auftreten. Mal sehen, was dabei rum kommt“, so Bösdorfs Trainer Ismet Nac, der immer für eine Überraschung gut ist und in seinen wenigen Einsätzen bereits fünf Tore erzielt hat.

Offensivakteur Arne Krützfeld (Zerrung) wird fehlen.In der Begegnung zwischen der Probsteier SG und Schusslicht Selent ist der Tabellensechste daheim haushoher Favorit und kann mit einem Dreier Tuchfühlung zur Spitzengruppe aufnehmen. Seinen Platz im Tabellenmittelfeld will Lütjenburg mit einem Sieg gegen den Vorletzten BSG Eutin festigen.