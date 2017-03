Atlético gegen Bayer, Monaco gegen ManCity: Die Champions League im Liveticker!

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen (20.45 Uhr/live im ZDF und auf Sky)

Bayer Leverkusen muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Atlético Madrid am Mittwoch gleich auf sechs Spieler verzichten. In den verletzten Ömer Toprak und Jonathan Tah sowie dem gesperrten Benjamin Henrichs fehlen drei der vier Spieler aus der etatmäßigen Abwehrkette.

AS Monaco - Manchester City (20.45 Uhr/live auf Sky)

Pep Guardiola erinnert seine Spieler eindringlich an das Fußball-Wunder von Barcelona. "Bis zur 92. oder 93. Minute ist das Spiel in Monaco nicht entschieden", warnt der Trainer von Manchester City vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen AS Monaco am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky). "Im Fußball sehen wir viele Dinge, denkt an Barcelona", sagt Guardiola, der seine Spieler trotz des 5:3-Vorsprungs aus dem Hinspiel zur Wachsamkeit aufruft. Bei Monaco fehlt Goalgetter Falcao.