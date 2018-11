Champions League im Liveticker mit Atlético Madrid und Galatasaray Istanbul

Mit einem Sieg könnte Atlético Madrid erneut den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale perfekt machen. Für Gegner AS Monaco geht es nur noch um Platz drei und die Teilnahme an der Europa League. Atlético strebt mehr an. Will man weiter im Rennen um den Gruppensieg mit dabei sein, dann muss ein Sieg im eigenen Stadion her.