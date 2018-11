Weltmeister Antoine Griezmann über die Bundesliga und den DFB: "Die ganze Welt schaut zu"

Deutschland "ist ein Land, das mir gut liegt", meint Griezmann und bezieht dies vor allem auf das Sportliche: "Mit dem Klub wie mit der Nationalmannschaft. Und die Bundesliga ist eine attraktive Liga." Der Stürmer weiter: "Es wird Angriffsfußball gespielt, es fallen viele Tore, wie wir neulich in Dortmund erleben mussten (Dort verlor Atlético gerade erst mit 0:4 in der Champions League; Anm. d. Red.). "

Lothar Matthäus: Das sind die Lehren aus der deutschen Niederlage in Frankreich

Auch für das DFB-Team hat er einige positive Worte übrig. Griezmann: "Mir gefielen die Deutschen beim Länderspiel in Paris gegen uns besser, sie spielten taktisch sehr gut, waren einsatzfreudig. Kein deutscher Akteur wollte allein sein Spiel spielen, das Kollektiv zählte. Mit so vielen jungen Leuten, mit den vielen Personalwechseln und nur eineinhalb Wochen Zeit für taktisches Arbeiten ist es schwierig. Aber die deutsche Nationalmannschaft hat gute Spieler, es handelt sich zurzeit sicher nur um eine Phase, die sie überstehen muss."

"Da steht die Bundesliga etwas im Schatten"

Und den Stellenwert der Bundesliga im internationalen Vergleich schätzt er auch ein. "Ich würde Spanien auf Platz eins setzen, in den Achtel- und Viertelfinals der Champions League stehen immer viele spanische Mannschaften. Danach folgt die Bundesliga oder die Premier League. Die Premier League ist zwar populärer und wird weltweit am meisten angeschaut, da steht die Bundesliga etwas im Schatten, man spricht weniger über sie. Aber was Talente und die Mannschaften anbetrifft, nehmen sich diese beiden Ligen nicht viel."