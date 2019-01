Recken: Pavel Atman greift mit Russland bei der Handball-WM an

Pavel Atman steht vor einem Comeback auf der größtmöglichen Bühne. Der verletzungsgeplagte Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf ist nach Nowogorsk bei Moskau gereist, um sich mit der russischen Auswahl auf die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar) vorzubereiten. Atman gehört zu einem 21-köpfigen Aufgebot, das der russische Coach Eduard Kokscharow dort zusammengezogen hat.

Es geht um eine dosierte Belastung Für Irritationen bei den Recken sorgten Stimmen aus dem russischen Lager, nach denen die Hannoveraner eine WM-Teilnahme At­mans nach einer Vielzahl von Verletzungen nicht ge­wünscht hätten. „Das ist nicht richtig“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen, „Pavel ist jetzt wieder in der Phase, in der er spielfähig ist. Wir haben uns mit ihm zusammengesetzt. Es geht dabei lediglich um eine dosierte Belastung, da herrscht aber auch Konsens mit dem russischen Verband.“

"Nur wenige Tage Differenz" Christophersen ergänzte, dass Atman im Falle einer Nicht-Nominierung ins Klubtraining bei den Recken ab dem 10. Januar eingestiegen wäre. „Es handelt sich also um nur wenige Tage Differenz“, sagte der 33-Jährige. Atman, der seit Juli 2017 in Hannover unter Vertrag steht, hatte in dieser Zeit diverse gesundheitliche Pro­bleme – angefangen mit einem Mittelfußbruch kurz nach seinem Einstieg bei der TSV. Zuletzt zog er sich im Oktober einen Muskelbündelriss in der Wade zu, der jetzt vollständig auskuriert ist. „Für einen Einsatz in den Bundesligaspielen um Weihnachten hatte es noch nicht ganz gereicht“, sagte Chris­tophersen.

Andere Optionen mit gesundem Atman Ein gesunder Atman ist sowohl für die Recken als auch für die Russen wichtig. „Er eröffnet andere Optionen in unserem Spiel“, betont Hannovers Trainer Carlos Ortega immer wieder. Der 31-jährige Rückraumspieler gilt als abwehrstark und ballsicher und kann Tempo ins Angriffsspiel bringen. Auch wenn er diese Qualitäten in eineinhalb Bundesligajahren bei der TSV allenfalls aufblitzen ließ, brauchen die Russen einen international er­fahrenen Spieler wie Atman, um sich in ihrer starken Vorrundengruppe mit Titelverteidiger Frankreich, Deutschland, Serbien, Brasilien und Korea einen der drei ersten Plätze und damit den Einzug in die Zwischenrunde zu sichern.

Russen-Kader wird noch reduziert Wie Atman den Lehrgang in Nowogorsk meistert, wird sich schon am 5. und 6. Januar zeigen. Dann bestreitet Russland zwei abschließende Tests in Schweden, zuvor reduziert Kokscharow den Kader auf 18 Spieler. Für die Bekanntgabe seines endgültiges 16er-Aufgebotes hat der russische Verband wie alle anderen WM-Teilnehmer Zeit bis zum 10. Januar.