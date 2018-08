"Gänsehautatmosphäre" - der Support in Bremen macht die 96-Kicker glücklich

Anzeige

Es hat schon einen besonderen Charme, wenn die gesamte Fankurve ganz stimmungsvoll in Rot anreist. Fast 4000 96-Fans waren das am Sonnabend in Bremen (zum Spielbericht). Und be­sonders schön ist es, wenn die dann auch noch laut sind. Endlich wieder. Hannover und die Fans – diese Verbindung war zuletzt nicht immer einfach, scheint aber ein glückliches Ende zu nehmen. So ist es "Breite" lieb „Wir kommen zum Warmmachen raus, die ganze Kurve in Rot, Anfeuerungsrufe für die Jungs. Das sorgt sofort für Gänsehautatmosphäre“, jubelte Trainer An­dré Breitenreiter, „das macht den Fußball aus. Wir sind sehr glücklich.“ Glücklich über das lautstarke Ende des Stimmungsboykotts.

Das waren die Choreos der Fans von Hannover 96 der letzten Jahre: Die Anhänger von Armina Bielefeld und Hannover 96 pflegen seit mehreren Jahren eine Fan-Freundschaft. Vor dem Zweitliga-Spiel am 18. September 2016 inszenierten sie gemeinsame eine Choreo und das ganze Stadion schwenkte Fahnen in den jeweiligen Vereinsfarben. © imago/Kaletta Kampfsieg: Die 96-Choreo vor dem Nordderby am 15. April 2017 gegen Eintracht Braunschweig. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Die 96-Choreo vor dem DFB-Pokal-Spiel am 8. Februar 2017 gegen Eintracht Frankfurt. © Florian Petrow Mal etwas anderes: Eine Choreo der Fans von Hannover 96 mit Plastik-Ballons. © Maike Lobback Die 96-Choreo vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am 30. April 2016. © Florian Petrow Am 15. April 2016 vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach feierten die Fans von Hannover 96 das 120-jährige Vereinsjubiläum der Roten. © getty images/Stuart Franklin Vor dem Bundesliga-Heimspiel am 1. April 2014 gegen Werder Bremen stellten die 96-Fans eine beachtliche Choreo auf die Beine. © Team zur Nieden Steven Cherundolo absolvierte insgesamt 372 Partien für Hannover 96. Die Fans der Roten feiern den Publikumsliebling deshalb als "einen echten Dreihunderter". © Team zur Nieden Nach knapp 36 Jahren fand am 8. November 2013 erstmals wieder ein Nordderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig in der Bundesliga statt. Die Fans stimmten sich mit einer beeindruckenden Choreo auf die Partie ein. © getty images/Stuart Franklin Der zweite Teil der imposanten 96-Choreo im Bundesliga-Nordderby gegen Eintracht Braunschweig am 8. November 2013. © Team zur Nieden Insgesamt 14 Jahre trug Altin Lala das Trikot von Hannover 96. Vor seinem letzten Spiel für die Roten am 5. Mai 2012 gegen den 1. FC Kaiserslautern danken die 96-Fans dem gebürtigen Albaner. © Team zur Nieden In der Qualifikationsphase der Europa-League traf Hannover 96 auf den FC Sevilla. Vor dem Hinspiel am 18. August 2011 beeindruckten die Hannover-Fans mit einer Choreo. Nach dem 2:1-Heimsieg reichte den Roten ein 1:1 im Rückspiel, um in die Gruppenphase einzuziehen und einen der größten internationalen Erfolge des Vereins zu vollenden. © Team zur Nieden "In Kopenhagen schellt das Telefon" - Dieser Fangesang dürfte noch einigen 96-Fans in Erinnerung geblieben sein. Nach 0:1-Rückstand gewannen die Roten dank der Treffer von Jan Schlaudraff und Lars Stindl die Europa-League-Partie in Kopenhagen mit 2:1. Rund 10.000 Fans begleiteten die 96er nach Dänemark und feierten schon vor Spielbeginn mit schwarz-weiß-grünen Fahnen. © Peter Steffen/dpa Die 96-Choreo vor dem Europa-League-Spiel gegen den FC Brügge am 5. März 2012. © Team zur Nieden Die Choreo der Hannover-Fans vor dem Europa-League-Viertelfinale gegen Atlético Madrid am 5. April 2012 zog sich fast durch das ganze Stadion. In der Westkurve strahlte das 96-Logo. © Team zur Nieden In der Nordkurve wurde die Choreo der 96-Fans vor dem Spiel gegen Atlético Madrid weiter fortgesetzt. © Team zur Nieden Am 25. Oktober 2012 erzielte Didier Ya-Konan kurz vor dem Schlusspfiff im Europa-League-Qualifikationsspiel bei Helsingborg IF den 2:1-Siegtreffer für die Roten. Vor der Partie beeindruckten die mitgereisten 96-Fans mit einer Choreo. © Florian Petrow "Von Kopf bis Fuß Hannoverliebt": Die 96-Fans feierten ihren Verein. © Team zur Nieden "The Triple is ours": Die 96-Choreo vom dem DFB-Pokal-Spiel am 2. August 2011 bei FC Anker Wismar. © Team zur Nieden Eine Choreo der etwas anderen Art bekamen die Fans der Roten vor dem Heimspiel am 4. Mai 2011 gegen Borussia Mönchengladbach zu sehen: Gleich mehrere 96-Logos fliegen durch die Luft. © Ulrich zur Nieden Das 115-jährige Vereinsjubiläum von Hannover 96 feierten die Fans der Roten am 18. April 2011 beim Auswärtsspiel in Hamburg mit einer goldenen Choreo. © Team zur Nieden Eine 96-Legende wurde gefeiert: Vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am 20. April 2010 bejubelten die Fans der Roten Steven Cherundolo mit einer beeindruckenden Choreo. © Team zur Nieden "Zehn Jahre - Der Wahnsinn geht weiter": Die 96-Fans feierten den 10. Geburtstag der Ultra-Gruppe Brigade Nord. © Team zur Nieden "Schwarz-Weiß-Grün sind unsere Farben - Schwarz-Weiß-Grün die ganze Stadt": Die 96-Choreo vor dem Spiel am 8. Dezember 2007 gegen Werder Bremen. © Florian Petrow Die Fankurve von Hannover 96 bejubelte "Fußballgott" Carsten Linke vor dem Spiel am 11. Dezember 2002 gegen den FC Schalke 04. © Team zur Nieden "Ganz Hannover ist stolz auf seinen Verein": Die Fans feierten den Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2002. © Team zur Nieden In der Saison 2014/15 unterstützten die weite Teile der 96-Ultras die zweite Mannschaft von Hannover 96. An dieser Choreo haben sie sicher lange gearbeitet. © Sascha Priesemann Die Choreo gegen Rehden. © Sascha Priesemann Ein Jubiläum beim Spiel gegen den VFR Neumünster. Die Choreographie beim Spiel gegen die FT Braunschweig. Titel der Choreo: Schweigen ist silber. Die Partie wurde nicht unterbrochen. © Sascha Priesemann Am 1. Spieltag der 56. Bundesliga-Saison feierten die 96-Fans sowas wie ein Comeback. 4000 mitgereiste Anhänger warteten mit einer tollen Choreographie auf. Es ist die Saison nach dem Stimmungsboykott wegen Martin Kinds Übernahmeplänen. © imago/Lars Kaletta

Aus Protest gegen die Übernahmepläne von Präsident Martin Kind rund um die 50+1-Regel organisierte sich die aktive Fanszene – und blieb bei Heimspielen still. Die Folge: kaum Dezibel bei Heimauftritten, häufig waren die wenigen Auswärtsfans in der HDI-Arena lauter. Diesmal war’s genau andersherum: 4000 Hannoveraner waren in Bremen teilweise lauter als die 38 000 Werder-Fans. "... dann freuen wir uns schon auf das Heimspiel" Bleibt es laut? Wahrscheinlich schon. Die Fans haben im Sommer ein Ende des Lautstärke-Boykotts beschlossen. In Bremen füllten sie die Ankündigung mit Leben. Und wie! Richtig laut und direkt mit einer Choreo in Rot. „Wenn die Atmosphäre in Bremen schon so war, dann freuen wir uns schon auf das Heimspiel“, feierte 96-Verteidiger Kevin Wimmer die Stimmung, „das war herausragend von unseren Fans!“ Für die Profis ging es nach Abpfiff beim Bremen-Spiel kurz in den Teamkreis, dann länger zum Jubeln und Bedanken zur 96-Fankurve. Applaus von beiden Seiten für beide Seiten. Auch Manager Horst Heldt war begeistert: „Wir haben eine unfassbar geile Unterstützung ge­habt, einfach toll. Da möchte ich einen großen Dank aussprechen.“

In der HDI-Arena wird nochmal draufgelegt Das könnte 96 zu Hause noch stärker machen. Gern schon am Freitag. Im ersten Heimspiel in Hannover geht es gegen die starken Dortmunder. Der BVB gewann das Auftaktspiel locker mit 4:1 gegen ebenfalls ambitionierte Leipziger. Gegen so einen Topgegner ist Unterstützung für 96 Gold wert. Ganz klar: Daheim wird es nach dem Stimmungsboykott noch einmal deutlich lauter als in Bremen. "In Hannover so geil, wenn alle hinter dir stehen" Wie wichtig die lautstarke Unterstützung der Fans sein kann, betonte Ex-96-Kapitän Edgar Prib vor kurzem noch einmal im Interview mit dem SPORTBUZZER: „Die Stimmung von den Rängen beeinflusst das Spiel. Das sind vielleicht nur zwei, drei Prozent – aber die können entscheidend sein“, betonte er. Vergangene Saison mit dem Fanärger habe es sich „halt nicht wie ein Heimspiel angefühlt“, sagte Prib. Dabei sei es „in Hannover so geil, wenn alle hinter dir stehen. Wäre schön, wenn wir das wieder hätten.“ Der riesige Fan-Support in Bremen war ein erster, großer Schritt in genau diese Richtung