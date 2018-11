ATP Finals: Shooting-Star Alexander Zverev trifft auf Champion Novak Djokovic

Tennis-Profi Alexander Zverev trifft in der Gruppenphase der ATP World Tour Finals in London auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien. Die anderen beiden Gruppengegner des 21 Jahre alten gebürtigen Hamburgers sind der Kroate Marin Cilic und John Isner aus den USA, wie die Auslosung am Montag ergab. Isner war kurzfristig für den verletzten Rafael Nadal ins Teilnehmerfeld nachgerückt. Djokovic hatte den Spanier, der an einer Bauchmuskelverletzung leidet, am Montag als Nummer 1 abgelöst.