Attacke nach VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart: Fußballfan ins Krankenhaus geprügelt

Da gerät der Fußball zur Nebensache, auch wenn man erst zwei Tage nach dem Fußballspiel davon erfährt. Am Samstag trafen in Wolfsburg der VfL und der VfB Stuttgart am 21. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Es gab keinen Sieger. Denn die beiden Profiteams trennten sich 1:1-Unentschieden. Soweit so gut. Doch was passierte nach dem Spiel?

Die Tat soll sich etwa gegen 18.25 Uhr am Samstagabend ereignet haben. Ein VfB-Fan aus Giesen bei Hildesheim, der auf dem Weg nach Hannover war, wurde ins Gifhorner Krankenhaus gebracht.

Der Grund dafür: Nach dem Bundesligaspiel soll der 49-jährige VfB-Fan auf dem Bahnhof in Calberlah von zwei jungen Männern attackiert und aus einem Zug gezogen worden sein. Dort schlugen und traten die beiden etwa 20-Jährigen, vermutlich Fans des VfL Wolfsburg, auf den Fan ein.