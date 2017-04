Au Backe! Lok Leipzig verliert beim Tabellenvorletzten Budissa Bautzen

Bautzen/Leipzig. Auswärtsniederlage auf der Müllerwiese: Lok Leipzig hat in der Reginalliga-Partie am Mittwoch einen Vorsprung verschenkt und am Ende 1:2 (1:0) gegen die FSV Budissa Bautzen verloren. Dabei gilt der Tabellenvorletzte nicht wirklich als torgefährlich – erst 23 Mal konnte das Team von Dynamo-Ikone Torsten Gütschow treffen.

Die Kontrahenten aus Bautzen hatten bis dato 15 Punkte geholt, das Team von Trainer Heiko Scholz ganze 22 Zähler mehr. Trotzdem warnte der Lok-Coach im Vorfeld, das Duell nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wir müssen überall aufpassen, können keinen Gegner leicht nehmen.“