"Au revoir", Franck Ribéry: Netzreaktionen zum Gold-Steak-Ausraster des FC-Bayern-Stars

Über die offiziellen Social-Media-Kanäle des französischen Fußballprofis Franck Ribéry sind obszöne Beleidigungen verbreitet worden. Als Reaktion auf Kritik an einem vergoldeten Steak, das dem Spieler serviert worden war, hieß es bei Twitter und Instagram in französischer Sprache: „Lass uns beginnen mit den Neidern, den Hassern, die sicher durch ein löchriges Kondom entstanden sind. F... Eure Mütter, eure Großmütter und sogar euren Stammbaum.“

Doch inzwischen reagierte der FC Bayern München darauf. Am Abend meldete sich ein Sprecher des Rekordmeisters via Sport-Informations-Dienst (SID) zu Wort. So heißt es, dass der Verein den Wortlaut der Botschaft nicht billige. Allerdings handele es sich um eine "private Angelegenheit". Zudem sei Ribery zum Verzehr des Steaks eingeladen worden. Ob Ribery für seine Wut-Posts in den sozialen Netzwerken bestraft wird, ist noch unklar.