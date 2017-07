Aubameyang: Wechsel nach China offiziell geplatzt

Anzeige

Der Wechsel nach China ist vom Tisch!

Pierre-Emerick Aubameyang hat nach der Absage von Paris St. Germain nun auch offiziell einen Korb aus China erhalten. Der chinesische Erstligist Tianjin Quanjian wird den Bundesliga-Torschützenkönig (31 Tore) in diesem Sommer nicht verpflichten. Der 28 Jahre alte Gabuner wurde in den vergangenen Wochen mit dem Klub des italienischen Trainers Fabio Cannavaro in Verbindung gebracht. Es wird allerdings zu keinem Last-Minute-Wechsel kommen.

Der Grund: Das Transferfenster in China ist seit 18 Uhr am Freitagabend geschlossen. Ein Wechsel zum Klub des Ex-Kölners Anthony Modeste wäre also nur in der nächsten Transferperiode im Winter möglich. Dass Aubameyang deshalb beim BVB bleibt, ist aber noch nicht klar. Zahlreiche europäische Topklubs wie der AC Mailand und FC Chelsea sind weiterhin im Gespräch. Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass Milan dem Goalgetter ein finanzstarkes Angebot unterbreiten will. Ab einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro soll der BVB verhandlungsbereit sein.

China im Sommer nicht im Kaufrausch

Seit Wochen wird über einen Abgang des Bundesliga-Torschützenkönigs der abgelaufenen Saison in diesem Sommer spekuliert, obwohl Aubameyang in Dortmund noch einen Vertrag bis 2020 besitzt. Laut kicker gibt es zwar keinen Zeitplan für einen Wechsel, BVB-Sportdirektor Michael Zorc wolle aber auch keinen Last-Minute-Transfer kurz vor Ende der Wechselfrist.

Eine Kauforgie in einem Ausmaß, wie sie Chinas Super League im Winter erlebt hatte, als für 388 Millionen Euro so viel Geld für ausländische Stars ausgegeben wurde wie noch nie, wiederholte sich in der Sommerpause nicht. "Endgültige Zahlen wird der Verband erst in einigen Wochen vorlegen. Wir sehen aber, dass es deutlich weniger Wechsel gab", sagt Yan Qiang, einer der berühmtesten chinesischen Fußballkommentatoren, der Deutschen Presse-Agentur.

Tianjin Quanjian hätte für Aubameyang doppelt bezahlen müssen

"Die neuen Regeln, um Zukäufe zu beschränken, haben ihre Wirkung nicht verfehlt", sagte Yan Qiang am Freitag. Auch der Wechsel des Leverkuseners Kevin Kampl zu Beijing Guoan mit Trainer Roger Schmidt platzte, weil keine Einigung über die Zahlungsmodalitäten erzielt werden konnte.

Um "irrationale Ausgaben" für Spieler einzudämmen, hatte Chinas Fußballverband im Mai angekündigt, dass defizitäre Clubs einen Betrag in gleicher Höhe wie die Ablösesumme in einen Fonds zur Entwicklung des chinesischen Fußballs zahlen müssen, um den heimischen Nachwuchs zu fördern. Aubameyang hätte Tianjin Quanjian demnach also nicht "nur" 70 Millionen Euro, sondern 140 Millionen Euro gekostet.

