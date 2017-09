Auch am dritten Spieltag: Video-Beweis noch immer fehlerhaft!

Peinlich für die DFL: Der Video-Beweis wird am auch am dritten Bundesliga-Spieltag nicht einwandfrei funktionieren. Bei Abseits-Entscheidungen sind wieder die Assistenten an der Linie gefragt. Darüber berichtet Bild.de.