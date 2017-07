Auch bei 100 Millionen Euro: RB Leipzig lässt keinen Stammspieler wechseln

Doch ein Fragezeichen bleibt. Schotte Oliver Burke, der vergangenen Sommer für rund 15 Millionen Euro von Nottingham Forest zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger wechselte, ist nicht unverkäuflich. Mehrere Vereine hätten bereits in Leipzig wegen einer Leihe des Offensivmanns angeklopft, die ist aber ausgeschlossen. „Was passiert, wenn einer mit einem nicht absehbaren Angebot um die Ecke kommt, kann ich jetzt nicht beantworten“, verdeutlichte Rangnick. Am kommenden Montag wird Burke zunächst bei RB Leipzig ins Training einsteigen.

Schmerzgrenzen auch nicht bei dreistelligen Millionenbeträgen

Rangnick machte generell klar: „Es gibt in dieser Saison bei keinem Spieler in unserem Kader eine Ausstiegsklausel.“ Der 59-Jährige räumte mit dem Mythos auf, dass es bei den Ablösesummen eine Schmerzgrenze für Stammspieler von RB Leipzig gebe. Sogar bei Angeboten im dreistelligen Millionenbereich werde der Sportdirektor nicht von seinem Standpunkt abrücken. Das habe er den Spielern bereits nach der letzten Bundesligapartie in Frankfurt persönlich in der Kabine gesagt.