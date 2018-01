Auch im WM-Jahr: RB Leipzigs Timo Werner und die Probleme in der Vorbereitung

A post shared by Timo Werner (@timowerner) on Dec 27, 2017 at 4:53am PST

Ein Risiko dürfte Trainer Ralph Hasenhüttl bei der Leipziger Torversicherung nicht eingehen wollen. Zu wichtig ist Werner für die Mannschaft, die nach ihrem Debüt in der Champions League als Vizemeister nichts weniger anstrebt als erneut als „Best oft the Rest“ hinter dem FC Bayern den direkten Weg in die europäische Meisterklasse zu nehmen.

Acht Tore gelangen Werner in seinen bisher 15 Einsätzen in den 17 Hinrundenspielen dieser Saison. Hinzu kamen drei Treffer in der Champions League. Hinzu kam aber auch sein Ausfall im Verein und in der Nationalmannschaft wegen einer Blockade der Halswirbelsäulen-Muskulatur sowie des Kiefergelenks. Hasenhüttl machte damals auch die mentale Belastung, der der junge Angreifer ausgesetzt war und ist, dafür mitverantwortlich.